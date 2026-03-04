All' Ariston arriva Dom il film sui 30 anni dalla fine dell' assedio di Sarajevo

Venerdì 6 marzo alle 20, al Cinema Ariston di Trieste, sarà proiettato il film “Dom” che racconta i trent’anni dalla fine dell’assedio di Sarajevo. Il film è in tour dal 1° marzo e viene mostrato nelle principali città italiane. La proiezione si svolge in una data specifica e rappresenta una delle tappe di questa distribuzione.

In tour dal 1° marzo nelle principali città italiane, arriva al Cinema Ariston di Trieste, venerdì 6 marzo alle 20.45, il film documentario Dom di Massimiliano Battistella, in cinquina ai Nastri d'Argento per il Cinema del Reale, già presentato alle Giornate degli Autori della Mostra del Cinema di Venezia, al Sarajevo Film Festival e a Dok Leipzig, dove ha ottenuto la menzione MDR Film Prize. L'evento è realizzato da La Cappella Underground in collaborazione con Alpe Adria Cinema - Trieste Film Festival, Meridiano 13 e la rivista REst. Intervengono alla proiezione il regista Massimiliano Battistella, la protagonista Mirela Hodo e Nicole Corritore (Osservatorio Balcani e Caucaso Transeuropa); modera l'incontro Nicoletta Romeo, direttrice artistica del Trieste Film Festival.