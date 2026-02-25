Il diritto di voto alle donne compie 80 anni un incontro dell' Anm di Palermo al cinema Rouge et Noir

Durante l'iniziativa sarà anche presentato il "CalenDiario" 2026 dell'Associazione nazionale magistrati dedicato alle Madri Costituenti e sarà proiettato il film "C'è ancora un domani" di Paola Cortellesi In occasione dell'anniversario degli ottant'anni dal riconoscimento del diritto di voto alle donne, la giunta esecutiva dell'Anm di Palermo organizza un incontro sul tema al cinema Rouge et Noir. L'appuntamento, durante il quale sarà anche presentato il "CalenDiario" 2026 dell'Associazione nazionale magistrati dedicato proprio alle Madri Costituenti, è per sabato prossimo (28 febbraio) alle 9.30. Il titolo dell'iniziativa è: "1946-2026 Il voto delle donne compie 80 anni". Parteciperanno le scrittrici Stefania Auci, Maria Adele Cipolla ed Eliana Di Caro, la professoressa Ornella Spataro, con video intervista di Gabriella Luccioli (già magistrato), realizzata da Lavinia Caminiti. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

