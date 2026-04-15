Il dilemma del Pakistan | quanto ha scommesso Islamabad sui negoziati tra Usa e Iran

I negoziati tra Stati Uniti e Iran, mediati dal Pakistan, si sono conclusi senza risultati concreti. Le discussioni, che erano state avviate per cercare un accordo tra le due nazioni, non hanno portato a un'intesa. Il processo si è fermato, lasciando in sospeso le questioni aperte tra le parti coinvolte. Nessuna novità è stata annunciata riguardo ai prossimi passi o alle eventuali future iniziative.

I negoziati tra Stati Uniti e Iran mediati dal Pakistan sono, almeno per il momento, finiti in un nulla di fatto. Il dialogo, andato avanti per un’intera nottata nel Serena Hotel, il più lussuoso albergo di Islamabad, non ha fin qui generato gli effetti sperati. Il motivo? In giro si legge di tutto. C’è chi dice che gli Usa avevano messo sul tavolo un accordo vantaggioso per Teheran respinto dagli ayatollah: la revoca delle sanzioni, il pieno inserimento del Paese nella comunità internazionale e persino una partnership non meglio specificata. Per Washington, il punto di non ritorno riguarderebbe le armi nucleari. Pare, sempre leggendo le...🔗 Leggi su It.insideover.com

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