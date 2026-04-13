Dopo l’attacco al Papa Trump si ritrae su Truth con l’intelligenza artificiale | è un messia che emana luce divina su un malato

Dopo aver condannato con durezza l’attacco rivolto al Papa, l’ex presidente ha pubblicato su Truth un’immagine creata con intelligenza artificiale. Nell’immagine, un personaggio che ricorda Trump si presenta come un messia che emana luce su un individuo malato. La pubblicazione è accompagnata da un testo scritto dall’ex presidente, che descrive la scena e si rivolge ai suoi follower. L’episodio ha attirato l’attenzione sui social network.

Prima l’attacco al Papa, durissimo. Poi un post sul suo social network, con un’immagine che sa quasi di beffa nei confronti di Leone XIV: il presidente americano in tunica bianca e rossa, la mano destra sulla fronte di un malato e luce divina che emana da quella sinistra, circondato da una dottoressa, un militare e altre figure adoranti, con elementi come la bandiera Usa, un’aquila e la Statua della Libertà sullo sfondo. Insomma: Trump si ritrae come un messia, come nella più spinta tradizione Maga. L’immagine, come detto, è stata creata con l’ Intelligenza Artificiale e postata sul suo account Truth. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Dopo l’attacco al Papa, Trump si ritrae su Truth con l’intelligenza artificiale: è un messia che emana luce divina su un malato Leggi anche: Luce divina e fedeli in preghiera, Trump come Gesù nell’immagine Ai postata su Truth Iran, Trump posta su Truth il video dell’attacco al deposito di munizioni di IsfahanL’esercito americano ha condotto durante la notte massicci attacchi contro depositi di munizioni in bunker vicino alla città di Isfahan, nell’Iran...