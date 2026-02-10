Il dirigente del Mef indagato per insider trading sul Monte dei Paschi di Siena

Il dirigente del Ministero dell’Economia e delle Finanze Stefano Di Stefano è stato iscritto nel registro degli indagati per insider trading. Le indagini riguardano le presunte operazioni sulla Banca Monte dei Paschi di Siena, che avrebbero favorito Di Stefano e altri soggetti. La procura sta verificando se ci siano state operazioni di trading irregolari legate a informazioni privilegiate.

Il dirigente del Mef Stefano Di Stefano è indagato per insider trading nell’inchiesta sul Monte dei Paschi di Siena. Di Stefano, spiega oggi Il Fatto Quotidiano, è il responsabile delle partecipazioni societarie del ministero dell’Economia. Ed è nel Cda di Mps dal 2022. Con lui ci sono: Francesco Milleri, Ceo di Luxottica nonché presidente di Delfin, la cassaforte della famiglia Del Vecchio, il costruttore Francesco Gaetano Caltagirone e l’ad di Mps Giuseppe Lovaglio. Tutti e tre sono accusati di ostacolo agli organi di vigilanza e di aggiotaggio. Di Stefano invece avrebbe acquistato 100 mila euro di azioni Mps e Mediobanca a ridosso dell’offerta pubblica di scambio da parte di Siena.🔗 Leggi su Open.online

