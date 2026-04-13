Blackrock in campo nel palio di Siena | sosterrà la riconferma di Luigi Lovaglio alla guida del Monte dei Paschi

Blackrock si è schierata a sostegno della rielezione di Luigi Lovaglio come amministratore delegato del Monte dei Paschi di Siena. La società di investimento ha deciso di intervenire ufficialmente nel processo di rinnovo della direzione dell'istituto bancario. La decisione è stata comunicata in vista delle prossime assemblee e delle votazioni previste per confermare la leadership di Lovaglio.

Blackrock scende in campo a fianco dell’ex amministratore delegato del Monte dei Paschi di Siena, Luigi Lovaglio. In vista dell’assemblea di mercoledì 15 aprile che dovrà rinnovare il consiglio di amministrazione della travagliata banca toscana, il fondo statunitense ha espresso il suo sostegno a favore della lista di Plt Holding che ricandida il banchiere appena messo alla porta dal suo consiglio di amministrazione. La notizia è stata diffusa dall’ Ansa che ricorda che Blackrock al 2 aprile disponeva di una quota del 5,196% del Montepaschi. Sommando la partecipazione alle azioni della holding della famiglia Tortora che ha presentato la lista e a quelle del fondo sovrano norvegese che venerdì aveva espresso il suo appoggio a Lovaglio, si arriva quasi all’8% del capitale della banca.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Blackrock in campo nel palio di Siena: sosterrà la riconferma di Luigi Lovaglio alla guida del Monte dei Paschi Consob e Bce sdoganano la ricandidatura di Luigi Lovaglio per la guida del Monte dei Paschi di Siena: “Legittima”La vigilanza bancaria e dei mercati ridimensiona gli esposti di Mps contro la ricandidatura di Luigi Lovaglio alla guida della banca senese. Monte dei Paschi di Siena licenzia Luigi Lovaglio per "giusta causa"Il consiglio di amministrazione di Monte dei Paschi di Siena (Mps) nella riunione del 7 aprile ha deciso di licenziare "per giusta causa" il...