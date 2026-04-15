Il contestatore gentile della Brianza torna sul tetto dell' auto per difendere la tradizione
Un uomo della Brianza è tornato a salire sul tetto della propria auto per protestare, riaccendendo l’attenzione su una tradizione locale. La sua azione ha attirato l’attenzione di passanti e media, mentre si ritrova spesso a essere protagonista di eventi pubblici e sociali legati alla sua forma di protesta. La sua presenza e le sue scelte sono ormai note al pubblico, che lo riconosce come un simbolo di un modo pacifico di difendere certi valori.
Ormai in molti hanno imparato a conoscerlo. Sedendosi sul suo divano e diventando loro stessi protagonisti su di un palcoscenico dove di volta in volta va in scena la "rivoluzione gentile". È riapparso per le strade della Brianza il celebre "contestatore" Renato Evaristo Perego, il paladino della.🔗 Leggi su Monzatoday.it
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