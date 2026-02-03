Passeggero sale sul tetto dell' aereo prima della partenza e blocca il volo

Un passeggero ha scavalcato i controlli di sicurezza all’aeroporto di Manises, vicino a Valencia, e si è arrampicato sul tetto di un aereo poco prima della partenza. Ha iniziato a camminare sulla fusoliera, bloccando il volo e creando momenti di paura tra i presenti. La scena si è conclusa con l’intervento delle forze dell’ordine, che hanno fatto scendere l’uomo e messo fine alla sua bravata.

Momenti di alta tensione all'aeroporto di Manises, a Valencia, in Spagna. Sabato 31 gennaio un passeggero è riuscito a eludere i controlli di sicurezza e, una volta arrivato a ridosso dell'aereo, è salito sul tetto del velivolo, gesticolando e iniziando a camminare lungo la fusoliera.

