Il comunicato della Fieg

Gli editori associati alla Fieg hanno dichiarato, fin dall'inizio delle trattative per il rinnovo del contratto, di voler modificare le regole contrattuali. L’obiettivo dichiarato è migliorare l’efficienza e aumentare la produttività nel settore. La comunicazione è arrivata attraverso un comunicato ufficiale, dove si sottolinea la richiesta di un aggiornamento delle norme vigenti. Le trattative sono in corso e coinvolgono diverse parti interessate.

Gli editori della Fieg, fin dall’inizio dell’avvio del confronto per il rinnovo contrattuale, hanno rappresentato la necessità di un cambiamento sostanziale delle regole contrattuali per recuperare efficienza e produttività e consentire di affrontare adeguatamente le nuove sfide del mercato, attraversato da un’innovazione tecnologica epocale. Ci si trova infatti a dover applicare un contratto nazionale di lavoro pieno di rigidità, vincoli ed istituti ormai insostenibili che ostacolano la competitività ed aggravano la situazione economica delle aziende, rappresentando peraltro una barriera all’ingresso delle nuove professionalità. Non può...🔗 Leggi su Ilsole24ore.com © Ilsole24ore.com - Il comunicato della Fieg Notizie correlate Comunicato della FiegIn un contesto di grave crisi strutturale per aziende e lavoratori i contributi pubblici hanno consentito alle imprese editoriali di continuare a... Sciopero dei giornalisti. Il comunicato della Fnsi e della FiegIL COMUNICATO DELLA FNSI Oggi le giornaliste e i giornalisti tornano a scioperare per il rinnovo del contratto di lavoro, scaduto da dieci anni,... Aggiornamenti e contenuti dedicati Si parla di: Fnsi, il 16 aprile giornalisti in sciopero per il contratto. E il 9 in piazza a Roma per l'equo compenso - FNSI. Sciopero dei giornalisti il 16 aprile. Le ragioni dell'Fnsi. La nota Fieg: Necessità di un cambio sostanzialeQuesto il testo del comunicato della Fnsi da pubblicare sui quotidiani, periodici, agenzie e siti web in occasione dello sciopero dei giornalisti del 16 aprile: ''Le giornaliste e i giornalisti italia ... ansa.it Oggi giornalisti in sciopero. Il comunicato della Fnsi e la replica della FiegOggi le giornaliste e i giornalisti tornano a scioperare per il rinnovo del contratto di lavoro, scaduto da dieci anni, unica categoria di lavoratori dipendenti in Italia. Questa è la seconda giornata ... oggi.it