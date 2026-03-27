sciopero dei giornalisti il comunicato della fnsi e della fieg

Oggi le giornaliste e i giornalisti hanno deciso di incrociare le braccia per chiedere il rinnovo del contratto di lavoro, fermo da dieci anni. È la prima volta che questa categoria di lavoratori dipendenti manifesta in modo collettivo in Italia per questa richiesta. La protesta si è resa necessaria dopo un lungo periodo di attesa senza accordi raggiunti.

IL COMUNICATO DELLA FNSI. Oggi le giornaliste e i giornalisti tornano a scioperare per il rinnovo del contratto di lavoro, scaduto da dieci anni, unica categoria di lavoratori dipendenti in Italia. Questa è la seconda giornata di sciopero di un pacchetto di cinque, la terza è già proclamata per il 16 aprile. Avere un contratto rinnovato non è un privilegio. Essere pagati in modo dignitoso, dentro e fuori le redazioni, non è un privilegio. Lavorare senza precarietà permanente non è un privilegio. Fare informazione libera, professionale e indipendente, senza ricatti economici, è un diritto. Garantire condizioni dignitose per chi lavora, per chi entra nella professione e per chi ne esce è un obbligo. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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