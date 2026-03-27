Comunicato della Fieg

La Federazione Italiana Editori Giornali ha diffuso un comunicato in cui si evidenzia che, in un periodo segnato da difficoltà economiche per le imprese e i lavoratori del settore, i contributi pubblici hanno permesso alle aziende editoriali di mantenere attiva la produzione e la distribuzione di notizie di qualità.

In un contesto di grave crisi strutturale per aziende e lavoratori i contributi pubblici hanno consentito alle imprese editoriali di continuare a produrre e distribuire informazione di qualità e di affrontare le sfide del digitale e dell’intelligenza artificiale. Gli editori della FIEG, nonostante la riduzione delle copie medie giornaliere vendute da 2.500.000 del dicembre 2016 a poco più di 1.000.000 oggi ed un dimezzamento dei ricavi nell’ultimo decennio hanno impiegato ingenti risorse proprie per garantire il pluralismo dell’informazione, gli investimenti sui prodotti e soprattutto la tutela dei posti di lavoro permettendo al comparto di essere uno dei pochi in Italia dove non si registrano licenziamenti collettivi. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

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