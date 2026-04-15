Il Comune sostiene gli studenti

Il Comune di Grosseto ha approvato la concessione di un contributo economico destinato all’Istituto Comprensivo Grosseto 4. La somma è destinata a coprire le spese organizzative necessarie per la partecipazione al 15° Concorso Internazionale musicale “Città di Scandicci”. La decisione è stata comunicata dall’amministrazione locale, che ha ufficializzato il sostegno all’istituto scolastico.

Il Comune di Grosseto ha disposto la concessione di un contributo economico a favore dell’ Istituto Comprensivo Grosseto 4 a sostegno delle spese organizzative per la partecipazione al 15° Concorso Internazionale musicale “Città di Scandicci”. L’iniziativa, rivolta agli alunni della scuola secondaria di primo grado ad indirizzo musicale, si terrà a Scandicci il 12 maggio ed è finalizzata a promuovere la cultura musicale, l’inclusione e lo sviluppo di competenze espressive e relazionali attraverso la musica. Il contributo è concesso nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento comunale per l’erogazione dei benefici economici e copre una quota delle spese previste per la partecipazione all’evento.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Il Comune sostiene gli studenti How the Alpha #School turns selection into #student success | Pioneers of AI Cittadinanza e ambiente: Paola Frassinetti sostiene il decreto per la tutela del territorio con 30 milioni di euro per gli studentiPaola Frassinetti sostiene lo stanziamento di 30 milioni per progetti di educazione civica. Esami di maturità: la maggioranza sostiene le nuove direttive, ma l’oralità preoccupa gli studentiLa maggioranza degli studenti che si preparano all’esame di maturità ha accolto con favore le nuove direttive introdotte dal ministero...