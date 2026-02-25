Cittadinanza e ambiente | Paola Frassinetti sostiene il decreto per la tutela del territorio con 30 milioni di euro per gli studenti
Paola Frassinetti sostiene lo stanziamento di 30 milioni per progetti di educazione civica. Gli studenti cureranno parchi e scuole collaborando con il territorio per sviluppare responsabilità e benessere collettivo. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
Leggi anche: Il Convitto Nazionale “P. Colletta” di Avellino: eccellenza, inclusione e cittadinanza attiva al centro del convegno con l’On. Paola Frassinetti
Leggi anche: Ambiente, nuovi incontri del Libero consorzio: alla Esseneto focus su rifiuti e tutela del territorio
Temi più discussi: L’Amministrazione comunale incontra la nuova soprintendente Paola Ventura / Comunicati / Novità / Homepage; Busto Arsizio, La Scuola dell’Infanzia Bandera è il vessillo dei bambini Green bustocchi; Stop all’abbandono dei rifiuti inerti: Confartigianato, Cosmari e Arpam fanno squadra per lo smaltimento; ‘M’illumino di meno’, mura e Teatro Sociale spenti per 15 minuti. Guarda il video.
Regionali in Toscana, firmato il patto elettorale Pd-M5s: 23 punti tra reddito di cittadinanza, salario minimo e ambienteCon l’ultimo tassello del Movimento 5 Stelle si completa in via definita l’agognato mosaico del campo largo di centrosinistra in vista delle elezioni regionali. L'alleanza Proprio oggi 18 agosto ... corrierefiorentino.corriere.it
Ambiente: Roma, mercoledì si presentano i risultati di Clic – Clima e CittadinanzaAffrontare le sfide del cambiamento climatico e promuovere la sostenibilità ambientale attraverso un approccio integrato che combina educazione, sensibilizzazione e azioni concrete. È questo ... agensir.it
Quelli sul sostegno agli alunni con disabilità non sono dati del tutto positivi: a commentarli è stato il sottosegretario Paola Frassinetti in commissione Infanzia alla Camera. - facebook.com facebook
Oltre 18 mila docenti di sostegno hanno conseguito la specializzazione attraverso i nuovi percorsi attivati dal Ministero dell’Istruzione e del Merito. Lo ha riferito la sottosegretaria Paola Frassinetti intervenendo in Commissione Istruzione alla Camera… x.com