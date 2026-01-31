Esami di maturità | la maggioranza sostiene le nuove direttive ma l’oralità preoccupa gli studenti

La maggior parte degli studenti si dice favorevole alle nuove regole degli esami di maturità, ma l’attenzione si concentra sull’orale. Molti temono che questa parte possa essere decisiva per il risultato finale. La paura di non riuscire a esprimersi bene sta crescendo tra i ragazzi, mentre le direttive vengono viste come una novità che richiede preparazione e sicurezza.

La maggioranza degli studenti che si preparano all’esame di maturità ha accolto con favore le nuove direttive introdotte dal ministero dell’Istruzione, ma il timore cresce intorno all’oralità, che potrebbe diventare il vero banco di prova per il successo finale. Secondo un’indagine condotta tra gli studenti delle scuole superiori italiane, circa due terzi dei partecipanti sostengono le scelte del governo riguardo alla riforma dell’esame, in particolare l’attenzione al percorso formativo svolto durante il triennio e la maggiore flessibilità nell’elaborazione del tema d’esame. L’obiettivo dichiarato è quello di ridurre la pressione esaminativa e valorizzare le competenze acquisite nel corso degli anni, piuttosto che privilegiare la memorizzazione di contenuti. 🔗 Leggi su Ameve.eu

La maturità 2026 introduce importanti novità, tra cui l’obbligatorietà del colloquio orale e nuove modalità di valutazione.

