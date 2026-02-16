Una valigia le chiavi di una Fiat e molto altro tra gli oggetti smarriti a gennaio e consegnati al Comune di Como

Il Comune di Como ha raccolto una valigia, alcune chiavi di una Fiat e altri oggetti smarriti a gennaio, dopo averli trovati in diverse zone della città. Sono stati consegnati all’Ufficio relazioni con il pubblico e ora sono disponibili per il ritiro. Tra gli oggetti recuperati ci sono anche trolley e effetti personali lasciati dai proprietari. La lista completa è stata pubblicata per aiutare chi ha perso qualcosa in quel periodo.

Tra gli oggetti elencati compaiono una valigia color argento con indumenti, un trolley blu Ciak Roncato con effetti personali e un marsupio Nike contenente chiavi, guanti e calze. Nell’avviso figurano anche tessere varie in lingua ucraina, un anello simil argento con scritta, una borsa nera da donna Storksak + bugaboo con effetti personali e chiavi di un’auto Fiat con portachiavi bordeaux. L’elenco è stato diffuso dal settore Urp e comunicazione: chi ritiene di essere il proprietario può rivolgersi all’Urp del Comune per le verifiche e le procedure di restituzione. QuiComo è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato.🔗 Leggi su Quicomo.it Oggetti smarriti e rubati. Una lunga lista di 536 beni: tanti cellulari, orologi e bici Sono 536 gli oggetti segnalati come smarriti o rubati a Cesena nel 2025. Sul lago un'asta benefica con gli oggetti smarriti Il Comune di Colico, in collaborazione con la polizia locale, organizza un'asta benefica sul lago, mettendo all'asta gli oggetti smarriti e non reclamati. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Donna trovata morta in una valigia nel 2023, la polizia diffonde un identikit: Aiutateci a scoprire chi è; Malaga, corpo di una donna rinchiuso in una valigia, la polizia diffonde le foto identikit: Ha 40 anni e un figlio. Aiutateci a...; Il localizzatore Xiaomi vicino al lancio: conosciamo quasi tutto, basso il prezzo; Air Tracker Android LocLynx. Dalle chiavi alla valigia: 4 Air Smart Tag a 14€ per non perdere le cose importantiCon questi 4 Air Smart Tag, tuoi a soli 14 euro circa su Amazon, puoi dimenticare lo stress di perdere le cose importanti, un vero affare. telefonino.net Spoiler: Sì, Fiat Grande Panda a 14.950€ esiste davvero (e ha pure il motore!) Ma mica dura per sempre: in Promo ora, solo fino a febbraio. Devi correre! Viale Monastir Km 8.5 - Sestu, CA - facebook.com facebook