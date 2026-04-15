Il comico Angelo Amaro con la stand up comedy al Teatro a l’Avogaria
Sabato 18 aprile 2026 alle 20.30 si tiene uno spettacolo di stand up comedy presso il Teatro a l’Avogaria, situato nel quartiere Dorsoduro di Venezia. L’evento vede protagonista il comico Angelo Amaro, che porta sul palco il suo spettacolo di comicità d’autore. La serata rappresenta un ritorno della comicità in città, con un appuntamento che richiama pubblico e appassionati del genere.
La comicità d’autore torna in laguna. Appuntamento sabato 18 aprile 2026, ore 20.30, con la stand up comedy al Teatro a l’Avogaria di Venezia (Dorsoduro 1607, Corte Zappa). In programma il Live del comico Angelo Amaro.Il suo spettacolo è un viaggio irriverente attraverso le nevrosi quotidiane, le.🔗 Leggi su Veneziatoday.it
SONO USCITO UNA FISSATA CON L’ASTROLOGIA #standupcomedy
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