Sbocco lavorativo al Teatro a l’Avogaria di Venezia la stand up comedy di Gianluca Dal Monte

Sabato 21 marzo 2026 alle ore 20.30, il Teatro a l’Avogaria di Venezia ospita lo spettacolo di stand up comedy intitolato “Sbocco lavorativo” di Gianluca Dal Monte. L’evento si svolgerà in un teatro veneziano e vedrà l’artista esibirsi davanti al pubblico con il suo nuovo spettacolo. La serata è dedicata alla comicità e alla stand up comedy, con un focus sul tema del lavoro.

Sabato 21 marzo 2026 alle ore 20.30 il Teatro a l’Avogaria di Venezia ospita un nuovo appuntamento dedicato alla stand up comedy con “Sbocco lavorativo”, lo spettacolo di Gianluca Dal Monte. Nello storico spazio teatrale lagunare di Dorsoduro 1607, Corte Zappa, il pubblico potrà assistere a una serata all’insegna della comicità più tagliente e contemporanea, all’interno di un ciclo di eventi curato da Nicolò Falcone e dedicato ad alcuni tra i nomi più rappresentativi della scena italiana. Con “Sbocco lavorativo”, Gianluca Dal Monte porta sul palco un monologo che parte dal mondo del lavoro per raccontare molto di più: ansie quotidiane, ambizioni frustrate, aspettative sociali, precarietà emotive e quel confine sempre più sottile tra realizzazione personale e crisi esistenziale. 🔗 Leggi su Spettacolo.periodicodaily.com © Spettacolo.periodicodaily.com - “Sbocco lavorativo”, al Teatro a l’Avogaria di Venezia la stand up comedy di Gianluca Dal Monte Articoli correlati Leggi anche: La stand up comedy al Teatro del Parco con Matteo Fallica Stand Up Comedy al Cinema Teatro Astra: "Troppo Noi"Sarà una prima assoluta ad inaugurare la rassegna di Stand Up Comedy al Cinema Teatro Astra. Contenuti utili per approfondire Sbocco lavorativo al Teatro a... Argomenti discussi: Sbocco lavorativo, al Teatro a l’Avogaria di Venezia la stand up comedy di Gianluca Dal Monte; Gipsy Jazz Trio al Museo del Saxofono: a Maccarese una serata tra swing manouche, jazz e atmosfere gitane. Venezia, Sono signor-ina al Teatro a l’Avogaria: uno spettacolo dedicato ad Anna MarchesiniAl Teatro a l’Avogaria di Venezia lo spettacolo Sono signor-ina! rende omaggio all’attrice Anna Marchesini. nordest24.it