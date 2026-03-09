La stand up comedy al Teatro del Parco con Matteo Fallica

Al Teatro del Parco di Mestre, mercoledì 11 marzo alle 21, Matteo Fallica porta in scena “Troppo Noi”, uno spettacolo di stand-up comedy inserito nella rassegna “In piedi - Il potere delle parole”. L’evento propone un’ora di battute e osservazioni sul mondo dei millennial, con l’obiettivo di far ridere e riflettere sul caos quotidiano. La serata è rivolta a chi cerca un momento di intrattenimento e divertimento.

Formatosi sulla scena italiana della stand-up comedy dal 2018, Matteo Fallica è diventato uno dei nomi più riconoscibili del genere: con partecipazioni a tre edizioni di "Stand-Up Comedy" su Comedy Central (Sky TV) e collaborazioni nei tour di grandi artisti, porta sul palco una comicità personale e autentica, capace di leggere i paradossi sociali e generazionali. Troppo Noi è il suo terzo monologo. "Troppo Noi" non è un semplice set di battute: è un'occasione di riflessione sulle contraddizioni, le ansie e le idiosincrasie della vita contemporanea.

