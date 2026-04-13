L’accordo è fatto | Lillo Firetto è il candidato sindaco del Centrodestra non tutto

È stato raggiunto l’accordo per la candidatura a sindaco del Centrodestra con Lillo Firetto. Al momento, la scelta riguarda solo alcuni partiti della coalizione, ma si prevede che altri possano aderire nelle prossime ore. La conferma ufficiale è arrivata nelle ultime ore, mentre i dettagli sull’intesa sono ancora in fase di definizione. La decisione sarà annunciata ufficialmente nelle prossime giornate.