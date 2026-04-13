L’accordo è fatto | Lillo Firetto è il candidato sindaco del Centrodestra non tutto
È stato raggiunto l’accordo per la candidatura a sindaco del Centrodestra con Lillo Firetto. Al momento, la scelta riguarda solo alcuni partiti della coalizione, ma si prevede che altri possano aderire nelle prossime ore. La conferma ufficiale è arrivata nelle ultime ore, mentre i dettagli sull’intesa sono ancora in fase di definizione. La decisione sarà annunciata ufficialmente nelle prossime giornate.
Alla fine l’accordo è stato trovato: Lillo Firetto è il candidato sindaco del Centrodestra. Non di tutto, al momento, ma domani si potrebbero aggiungere altri partiti all’accordo. Al momento ne fanno parte Forza Italia, Movimento per l’Autonomia – Grande Sicilia, Fratelli d’Italia e Udc. Con gli.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
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Lillo Firetto is in Agrigento. - facebook.com facebook