Volley a2 donne dopo la sconfitta con il club italia La Clai Imola guarda avanti con fiducia Foresi | La grinta c’era un punto va bene

18 feb 2026

Dopo la sconfitta contro il Club Italia, la Clai Imola ha perso una partita importante, ma riesce a mantenere vivo il sogno di restare in A2. La squadra ha mostrato determinazione sul campo, anche se ha dovuto cedere alla fine. Foresi, l’allenatore, ha commentato che la squadra ha dato il massimo, e un punto conquistato può comunque fare la differenza nella classifica.

È arrivato il primo stop, ma la Clai ha messo in cassaforte un punto che vale tanto nella corsa per mantenere l’A2. La squadra di Simone Bendandi ha perso col Club Italia andando sotto nei primi due set vincendo il terzo, il quarto e perdendo il quinto dove le avversarie con una partenza sprint si sono prese i due punti. La Clai ha comunque messo in cassaforte un altro mattoncino che le permette di arrivare a quota 20 in coabitazione con Tenaglia Altino e Altamura. Ma più che la prima posizione, quello che conta è il vantaggio di 9 lunghezze sulla coppia terzultima composta da Concorezzo e Casalmaggiore. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

