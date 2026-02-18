Volley a2 donne dopo la sconfitta con il club italia La Clai Imola guarda avanti con fiducia Foresi | La grinta c’era un punto va bene
Dopo la sconfitta contro il Club Italia, la Clai Imola ha perso una partita importante, ma riesce a mantenere vivo il sogno di restare in A2. La squadra ha mostrato determinazione sul campo, anche se ha dovuto cedere alla fine. Foresi, l’allenatore, ha commentato che la squadra ha dato il massimo, e un punto conquistato può comunque fare la differenza nella classifica.
È arrivato il primo stop, ma la Clai ha messo in cassaforte un punto che vale tanto nella corsa per mantenere l’A2. La squadra di Simone Bendandi ha perso col Club Italia andando sotto nei primi due set vincendo il terzo, il quarto e perdendo il quinto dove le avversarie con una partenza sprint si sono prese i due punti. La Clai ha comunque messo in cassaforte un altro mattoncino che le permette di arrivare a quota 20 in coabitazione con Tenaglia Altino e Altamura. Ma più che la prima posizione, quello che conta è il vantaggio di 9 lunghezze sulla coppia terzultima composta da Concorezzo e Casalmaggiore. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Leggi anche: Volley a2 donne: avanti 2-0 le biancoblù perdono. La Clai parte bene, ma poi si butta via. Una super Malik non basta contro Altino
Leggi anche: Volley A2 donne: ore 17 al PalaRuggi è di scena Altamura, alle ragazze biancoblù servono i tre punti. La Clai punta dritta al quinto posto. Foresi: "Abbiamo voglia di riscatto»Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: La Clai non completa la rimonta: al Ruggi il Club Italia si impone al tie-break; A2 femminile, 3ª giornata Pool Promozione e Salvezza. La programmazione; A2 femminile: mercoledì (ore 20.30) in Friuli l’Itas Trentino cerca il riscatto nella tana della vice capolista Cda Talmassons; Volley A2 - Trasporti Bressan al quinto set.
Volley A2 donne, Bendandi dopo la vittoria nella Poule Salvezza. La Clai guarda avanti con fiducia: Siamo partiti con il piede giusto»Il primo passo della Clai Imola nel Poule Salvezza è stato molto positivo. E’ arrivato un secco 3-0 e ... msn.com
Volley Femminile A2. Volley Modena, le rivali acceleranoIl Volley Modena torna in palestra oggi, dopo un weekend di sosta per il turno di riposo imposto dal calendario a 9 squadre della Poule Retrocessione di A2 femminile: per quanto le modenesi non abbian ... ilrestodelcarlino.it
La Clai non completa la rimonta: al Ruggi il Club Italia si impone al tie-break claiimolavolley.it/2026/02/15/la-… #claiimolavolley #claiimolayoung #LVF #SerieA2 #legapallavoloserieafemminile #imola #pigpower #lanostrastoriasottorete #storiesottorete x.com
POOL SALVEZZA SERIE A2 15 febbraio 2026 - domenica h. 17 Palazzetto dello Sport di Imola - Pala Ruggi Clai Imola Volley vs Club Italia Leggi il pre-gara sul sito: https://www.federvolley.it/node/132694 Foto LVF facebook