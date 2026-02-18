Volley a2 donne dopo la sconfitta con il club italia La Clai Imola guarda avanti con fiducia Foresi | La grinta c’era un punto va bene

Dopo la sconfitta contro il Club Italia, la Clai Imola ha perso una partita importante, ma riesce a mantenere vivo il sogno di restare in A2. La squadra ha mostrato determinazione sul campo, anche se ha dovuto cedere alla fine. Foresi, l’allenatore, ha commentato che la squadra ha dato il massimo, e un punto conquistato può comunque fare la differenza nella classifica.