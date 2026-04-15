Il Circolo Nautico cresce | Ecco il nuovo pulmino

Nella giornata di oggi, si è svolta la cerimonia di benedizione di un nuovo mezzo di trasporto destinato al Circolo Nautico locale. L'evento è stato officiato da un sacerdote che ha benedetto il veicolo, consegnandolo ufficialmente all’associazione. Il furgone è stato scelto per migliorare gli spostamenti degli atleti durante le competizioni e le attività sportive del circolo. La cerimonia ha visto la presenza di rappresentanti dell’associazione e dei partecipanti.

Con la cerimonia ufficiale di benedizione officiata da don Patrizio, è stato ufficialmente consegnato al Circolo Nautico Sambenedettese un nuovo mezzo di trasporto, un furgone pronto per garantire maggiore sicurezza ed efficienza negli spostamenti degli atleti impegnati nelle attività agonistiche. Si tratta di un investimento importante, reso possibile anche grazie al contributo della Banca del Piceno, che ha scelto di sostenere concretamente le attività dell’associazione e del Laboratorio Trame. Il Circolo Nautico Sambenedettese si distingue per la qualità della sua scuola di vela e pesca sportiva e per i risultati sportivi in ambito...🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Il Circolo Nautico cresce: "Ecco il nuovo pulmino" Ranieri Impiantistica C.N. Posillipo VS Iren Genova Quinto Il Circolo Nautico raddoppia. Nomine nel segno della continuitàL’assemblea annuale del Circolo Nautico Volano, che ha la sede principale presso la Darsena di Codigoro, ha visto la riconferma di tutto il... Conference Cup, la De Akker vola in Final Four. Eliminato il Circolo Nautico PosillipoAlterne fortune per le formazioni italiane nella seconda giornata dei gironi dei quarti di finale di Conference Cup.