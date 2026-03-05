Castel San Pietro | la piazza diventa giradischi a cielo aperto

Domenica 26 aprile, il centro di Castel San Pietro Terme si trasformerà in un grande giradischi a cielo aperto grazie all’evento Racconta Vinile Agorà, che coinvolgerà la piazza principale. L’iniziativa vedrà la partecipazione di artisti e appassionati di musica, pronti a condividere e ascoltare dischi in vinile in un’atmosfera all'aperto. La manifestazione durerà l’intera giornata e interesserà residenti e visitatori.

Domenica 26 aprile il centro di Castel San Pietro Terme si trasformerà in un enorme giradischi a cielo aperto con l'evento Racconta Vinile Agorà. L'iniziativa, nata dalla collaborazione tra la Pro Loco e Emmerreci Radio, porterà i dischi in piazza XX Settembre per una festa della memoria musicale. La presidente Raimonda Raggi ha rivelato i dettagli del progetto durante una trasmissione radiofonica dedicata ai ricordi legati al vinile. L'appuntamento non sarà un semplice mercato delle cose vecchie, ma un'esperienza immersiva dove musica e storia locale si fondono. Il cuore dell'evento risiede nell'interazione diretta tra gli ospiti della radio e il pubblico presente in piazza. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Castel San Pietro, prende a pugni l’anziana madre per soldi: 40enne arrestato e poi rilasciatoI Carabinieri della Stazione di Castel San Pietro Terme hanno arrestato un uomo sulla quarantina, già noto alle Forze dell’Ordine e attualmente ... corriereromagna.it

Pietre sui binari, arresto a Castel San Pietro Terme: indagini per attentato alla sicurezza dei trasportiUn 20enne imolese è stato fermato a Castel San Pietro Terme dopo che un treno ha impattato contro pietre sulle rotaie; le forze dell'ordine hanno sventato un secondo tentativo e la Procura di Bologna ... notizie.it

