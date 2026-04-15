il cesvot incontra le associazioni del territorio

Lo scorso sabato, presso l’Auditorium Le Santucce, si è tenuto un incontro tra rappresentanti delle associazioni del terzo settore e il Cesvot. Numerose realtà del territorio hanno partecipato alla riunione, mostrando interesse per i servizi e le opportunità di supporto forniti dall’organizzazione. L’evento ha visto una partecipazione attiva e interesse diffuso tra i presenti.

Arezzo, 15 aprile 2026 – Si è svolto sabato 11 aprile, all’Auditorium Le Santucce, l’incontro con le realtà del terzo settore locale, che hanno partecipato numerose, dimostrando interesse e attenzione verso i servizi e le opportunità di supporto offerte da Cesvot. Nel corso dell’appuntamento sono stati illustrati strumenti, attività e iniziative messe a disposizione da Cesvot a sostegno del volontariato toscano, insieme alle testimonianze dirette di alcune realtà locali, impegnate quotidianamente in ambito sociale. Presenti il Sindaco di Castiglion Fiorentino Mario Agnelli, l’Assessore con delega al Terzo Settore Alessandro Concettoni e il Presidente della delegazione Cesvot di Arezzo Leonardo Rossi.🔗 Leggi su Lanazione.it

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