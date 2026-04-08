Sabato 11 aprile alle 16.30 si terrà un incontro presso l’Auditorium Le Santucce di Castiglion Fiorentino, organizzato dal Cesvot. L’evento, intitolato

Arezzo, 8 aprile 2026 – “Cesvot vicino a te”, sabato 11 aprile alle ore 16.30 all’Auditorium Le Santucce, di Castiglion Fiorentino. I l Cesvot incontra il Terzo Settore di Castiglion Fiorentino e lo fa sabato prossimo alle ore 16.30 presso l’auditorium de “Le Santucce” in via Dante. “Gli incontri” – fanno sapere dall’associazione – “rappresentano un’opportunità per conoscere i servizi gratuiti che Cesvot offre e le tante iniziative a sostegno del volontariato e del terzo settore”. E il comune di Castiglion Fiorentino nella persona dell’assessore Alessandro Concettoni sostiene e promuovere l’incontro invitando tutte le associazioni del territorio oltre a singoli cittadini. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Il Cesvot incontra il Terzo Settore di Castiglion Fiorentino

La biblioteca di Castiglion Fiorentino ospita il progetto lettura animateAnche quest’anno i ragazzi del “Viva” partecipano al progetto di lettura rivolto alla scuola dell’Infanzia, della Primaria.

Volley, a Castiglion Fiorentino il Memorial Chiara PolidoriArezzo, 16 febbraio 2026 – Volley, a Castiglion Fiorentino il Memorial Chiara Polidori.

Temi più discussi: Siete presente, oltre 56 mila euro per i giovani volontari del terzo settore; Quasi 40mila euro per i giovani volontari del terzo settore dell'Aretino; Elba, Stati generali del Terzo settore; Sotto pressione, ma non soli.

Terzo settore, 25mila euro per i progetti dei giovani volontari empolesiSono cinque i progetti vincitori dell'area empolese ad aver ricevuto 25mila euro di finanziamenti del bando 'Siete presente. Giovani e associazionismo', ... gonews.it

Livorno, 38 mila euro per i giovani volontari del terzo settore38mila euro di finanziamenti per gli 8 progetti dell’area di Livorno vincitori del bando Siete presente. Giovani e associazionismo, realizzato da Cesvot e finanziato da Regione Toscana-Giovanisì in ... livornopress.it

Da quest’anno - in via ufficiale - l’ente del Terzo Settore di Passaggio al Bosco può ricevere il 5X1000: un passo storico, che pone la cultura identitaria nella condizione di strutturarsi e radicarsi in modo serio, organizzato e professionale. Donando il 5X1000 a - facebook.com facebook

#Whistleblowing, manifestazioni di interesse per l'iscrizione all'elenco enti terzo settore. C’è tempo fino al 13 aprile 2026 per l’invio delle domande: anticorruzione.it/-/24.03.2026.d… #AnacNazionale x.com