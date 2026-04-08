Sospensione idrica del 13 e 14 aprile prossimi | Aca incontra le associazioni di categoria

L'azienda incaricata della gestione dell'acqua pubblica ha annunciato che nei giorni di lunedì 13 e martedì 14 aprile sarà necessario interrompere l’erogazione idrica. L’intervento riguarda la condotta adduttrice “Giardino”, una delle principali infrastrutture del sistema che serve 23 comuni tra Chieti e Pescara, coinvolgendo circa 250 mila persone. In vista di questa operazione, si terrà un incontro con le associazioni di categoria.

Nelle giornate di lunedì 13 e martedì 14 aprile Aca eseguirà alcuni importanti interventi tecnici sulla condotta adduttrice “Giardino”, una delle principali infrastrutture del sistema acquedottistico che serve 23 comuni tra Chieti e Pescara e una popolazione complessiva di circa 250 mila abitanti. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

Un vademecum dell'Aca per gli enti locali in vista della sospensione idrica del 13 e 14 aprileL'azienda idrica ha fornito un documento con una serie di informazioni e misure da adottare per gli enti locali coinvolti nella maxi sospensione...

A Pescara scuole chiuse il 13 e 14 aprile per i lavori dell'Aca, firmata l'ordinanzaScuole chiuse a Pescara il 13 e 14 aprile per la temporanea interruzione del servizio idrico.

Temi più discussi: Un vademecum dell'Aca per gli enti locali in vista della sospensione idrica del 13 e 14 aprile; L’Aca annuncia la sospensione idrica dal 13 al 14 aprile a Chieti, San Giovanni Teatino e in altre località; SOSPENSIONE IDRICA PER INTERVENTI SULLA CONDOTTA GIARDINO: COINVOLTI 22 COMUNI DI TRE PROVINCE; Pescara e altri 21 Comuni si preparano allo stop dell’acqua.

Un vademecum dell'Aca per gli enti locali in vista della sospensione idrica del 13 e 14 aprileL'azienda idrica ha fornito un documento con una serie di informazioni e misure da adottare per gli enti locali coinvolti nella maxi sospensione idrica che durerà oltre 24 ore ... ilpescara.it

Pescara: scuole chiuse per l’interruzione programmata dell’acquaA causa dell'interruzione idrica programmata dall'Aca il Comune di Pescara dispone la chiusura delle scuole il 13 e 14 aprile. La mappa delle vie interessate ... rete8.it

I CONSIGLIUn vademecum dell'Aca per gli enti locali in vista della sospensione idrica del 13 e 14 aprile Tutto sul documento diffuso dalla società - facebook.com facebook