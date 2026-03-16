Castrocaro tra natura e letteratura | due camminate per scoprire il territorio

A Castrocaro Terme si svolgono due camminate dedicate agli appassionati di natura e cultura, che invitano i partecipanti a esplorare il territorio in modo tranquillo e consapevole. La prima è una passeggiata letteraria ispirata al romanzo ‘I Giorni di Vetro’, mentre la seconda coinvolge gli escursionisti in un percorso tra paesaggi e tradizioni locali. Entrambe le iniziative sono aperte a chi desidera scoprire il territorio a piedi.

Un fine settimana all’insegna della scoperta del territorio, tra parole, paesaggi e tradizioni. A Castrocaro Terme sono in programma due iniziative dedicate a chi ama camminare e vivere il paesaggio in modo lento e consapevole: una camminata letteraria ispirata al romanzo ‘I Giorni di Vetro’ e un’escursione tra le colline che si concluderà con un momento conviviale al tramonto. Il primo appuntamento è per sabato 21 marzo con “I luoghi di vetro – Camminata letteraria”, un’esperienza pensata per chi ama la lettura e desidera osservare il territorio con uno sguardo nuovo. La passeggiata prenderà spunto dal romanzo I Giorni di Vetro, la cui protagonista Iris accompagnerà simbolicamente i partecipanti tra scorci suggestivi, silenzi e angoli della città reali e immaginati. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

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