Il Centro Sicilia ospita una tre giorni dedicata alla Vespa

Il Centro Sicilia si prepara ad accogliere una manifestazione di tre giorni dedicata alla Vespa, organizzata in collaborazione con il Vespa Club Etna, fondato nel 1952 da Gino Salamone. L'evento, intitolato “La Vespa al Centro”, si propone di celebrare il mito della Vespa e della Fiat 500 attraverso un ciclo di iniziative. La manifestazione si svolgerà nel territorio siciliano, coinvolgendo appassionati e appassionate di veicoli storici.

Il CENTRO SICILIA sempre attento agli eventi sul territorio Siciliano ed in collaborazione con Il VESPA CLUB ETNA fondato nel 1952 con la progettazione di Gino Salamone, presentano l'evento “LA VESPA AL CENTRO” creando un multi-evento di tregiorni dedicato al mito Vespa e FIAT 500 nel segno del.🔗 Leggi su Cataniatoday.it

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DAL FESTIVAL DI SANREMO A CENTRO SICILIA: ARRIVA MARCO MASINI PER IL FIRMACOPIE DEL NUOVO ALBUM “PERFETTO IMPERFETTO” Direttamente dall’ultimo Festival di Sanremo, il cantautore Marco Masini farà tappa in Sicilia per un atteso inc - facebook.com facebook