A Forlimpopoli ieri il mercato in piazza Garibaldi ha attirato numerosi cittadini, offrendo molte opportunità di scambio e incontri. La discussione principale riguardava l’arresto di una persona legata a un’indagine sulla morte di diverse persone, un episodio che ha suscitato diverse reazioni tra i residenti. La vicenda ha diviso l’opinione pubblica, con alcuni che si chiedono i motivi dell’arresto e altri che si concentrano sui decessi avvenuti di recente.

Il mercato in piazza Garibaldi moltiplicava, ieri, le occasioni di incontro all’ombra della Rocca albornoziana, nel cuore di Forlimpopoli. Tantissimi ieri hanato la svolta nell’inchiesta sugli anziani morti in ambulanza, come Deanna Mambelli, 85enne forlivese: per il suo decesso il 25 novembre 2025 (proprio a bordo di un mezzo d’emergenza) è stato arrestato sabato Luca Spada, 27enne autista soccorritore, già indagato per questa e altre morti sospette. "Ma come ha fatto se guidava?". "Io credo che i giudici abbiano qualcosa in mano per procedere all’arresto.". La presunta colpevolezza di ‘Spadino’ ha diviso il paese. Spada è nato e cresciuto a Meldola, dove vive e ha un’ulteriore attività, la piadineria.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Forlimpopoli divisa su Spada: "Perché l’hanno arrestato?": "Quei decessi sono troppi"

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