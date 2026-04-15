Il caso non ancora risolto di Romina Del Gaudio la 19enne scomparsa e poi trovata morta
Romina Del Gaudio, una ragazza di 19 anni, scomparve nel giugno 2004 mentre lavorava ad Aversa. Dopo settimane di ricerche, il suo corpo fu rinvenuto a luglio nello stesso anno in una foresta di San Tammaro, nel Casertano. La vicenda rimane irrisolta, senza notizie di eventuali sviluppi recenti o di eventuali imputati coinvolti nel caso.
La 19enne Romina Del Gaudio scomparve nel nulla mentre lavorava ad Aversa, nel Casertano, il 4 giugno 2004; dopo giorni di ricerche, il 21 luglio, il suo cadavere venne trovato in una foresta a San Tammaro. Il caso dell'omicidio di Romina Del Gaudio è ancora irrisolto.🔗 Leggi su Fanpage.it
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