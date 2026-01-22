Una donna anziana scomparsa è stata trovata morta nel lago del parco Pertini. Dopo giorni di ricerche, la vittima è stata rinvenuta senza vita nelle acque del parco, suscitando grande dolore tra i familiari e la comunità di Agliana. Le autorità stanno indagando sulle circostanze dell’accaduto.

Una mattinata drammatica per la comunità aglianese e soprattutto per i familiari della donna che, dopo intense ricerche, è stata trovata annegata nel lago del parco Pertini. La famiglia era in apprensione perché la donna, che aveva 71 anni, era uscita di casa martedì 20, nel pomeriggio, e a sera non era rientrata. Fino dall’imbrunire erano scattate le ricerche da parte dei famigliari, anche perché alla signora erano stati riscontrati i disturbi dell’ Alzheimer. Già martedì sera erano state avvertite anche le forze dell’ordine. Da quanto abbiamo appreso, per tutta la notte tra martedì e mercoledì sono state svolte ricerche per trovare l’anziana, dalle forze dell’ordine e dagli stessi famigliari, aiutati anche dagli amici. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Anziana scomparsa. Trovata morta nel lago

