È lui è vivo Ecco la prova Jeffrey Epstein l’uomo ripreso in auto rompe il silenzio

Un video mostra un uomo, identificato come Jeffrey Epstein, in auto, con una voce che afferma:

Prima di diventare uno dei casi più discussi e controversi degli ultimi decenni, Jeffrey Epstein era conosciuto come un influente finanziere americano, inserito nei circuiti dell’alta società e in contatto con politici, imprenditori e celebrità di primo piano. La sua figura, per anni avvolta da un’aura di potere e riservatezza, ha progressivamente assunto contorni sempre più oscuri con l’emergere di accuse gravissime legate allo sfruttamento sessuale di minori e a una rete internazionale di relazioni opache. La vicenda ha raggiunto il suo punto più drammatico nell’estate del 2019, quando Epstein è stato trovato morto nella sua cella mentre si trovava in custodia federale a New York. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

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