Jeffrey Epstein clamoroso | la foto che sconvolge il mondo

Il New York Times ha pubblicato alcune fotografie tratte dagli Epstein files, suscitando scalpore. Tra le immagini spicca una che mostra un’operazione chirurgica eseguita su una giovane donna, stesa su un tavolo in una delle residenze del miliardario. La foto ha attirato l’attenzione di pubblico e media, sollevando numerose domande sulla natura degli eventi rappresentati.

Jeffrey Epstein miliardario pedofilo e anche faccendiere. Il New York Times ha pubblicato alcune foto contenute negli Epstein files e tra queste ce n'è anche una dove si vede un’operazione chirurgica eseguita su una delle giovani donne sul tavolo da pranzo di una delle residenze del finanziere. Il chirurgo in questione è Jess Ting, un amico del miliardario pedofilo. Il dottore veniva da uno degli ospedali più prestigiosi degli Stati Uniti. Il Mount Sinai. Guarda caso, il professionista, non molto tempo dopo, ha ricevuto 50 mila dollari in donazioni per uno dei suoi progetti di ricerca. Ma non è l'unico caso. Un internista di West Palm Beach ha ordinato un esame del sangue per un’altra donna. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

Jeffrey Epstein, come è morto l'uomo che teneva in scacco molti potenti: le foto in cella del cadavere a torso nudo e la teoria dell'omicidioIl sito "Tmz" pubblica immagini scioccanti di Jeffrey Epstein, il finanziere accusato di abusi sessuali su minori, trovato morto il 10 agosto 2019...

“Jeffrey Epstein ha nascosto in diversi magazzini foto, pc e attrezzature per sottrarli alle indagini”Una rete di depositi per nascondere computer, fotografie e altre attrezzature, spostati dalla sua casa mentre le indagini si avvicinavano a lui.

Jeffrey Epstein, nuove immagini dall’isola degli abusi: ecco cosa rivelano foto e video

