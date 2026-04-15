Il campionato di calcio è stato scosso dal caos in casa Ternana, dove la famiglia Rizzo ha annunciato di voler procedere alla liquidazione volontaria della società. La notizia ha provocato molte reazioni tra tifosi e altri club, mentre la Lega calcio sta cercando di trovare una soluzione per gestire la situazione e contenere i danni. La vicenda ha portato a una serie di interrogativi sulla stabilità del club e sulle ripercussioni per il campionato.

Il gran caos scatenato in casa Ternana, dove la famiglia Rizzo ha annunciato di procedere all’istanza di liquidazione volontaria, sta generando davvero tanta confusione. Nella giornata di ieri la squadra non si è allenata, ma la vicenda che si sta sviluppando tra il sindaco Stefano Bandecchi e i Rizzo sta diventando una sorta di diatriba tra cane e gatto. Tutto è iniziato con il loro coinvolgimento a patto della concessione di sviluppare il progetto stadio-clinica, attorno al quale ruotano parecchi milioni di euro. La sinergia si sarebbe rotta nel momento in cui il primo cittadino non sarebbe più stato in grado di garantire lo sviluppo del progetto ai nuovi proprietari della Ternana.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Il caos Ternana agita tutto il campionato. La Lega ora cerca di salvare la situazione

Ternana-Cagliari 0-2, Serie A 1974-75 (da Tutto il calcio minuto per minuto)

Campionato nel caos, protesta inutile: la Lega rinvia il big matchIl PSG aveva chiesto il rinvio poiché la gara con l’attuale seconda in classifica è tra la doppia sfida col Liverpool (8 e 14 aprile) valevole per i...

Dalla bomba immigrazione al terrorismo. Il caos in Medioriente ora agita l'UnioneLa guerra in Iran è molto più vicina all'Italia e all'Europa di quanto si possa immaginare.