Il campionato viene temporaneamente sospeso a causa di una protesta che ha coinvolto una delle squadre coinvolte nel prossimo big match. La Lega ha deciso di rinviare l’incontro dopo aver accolto la richiesta, anche se l’altra squadra si è opposta fermamente. La decisione dovrebbe diventare ufficiale a breve, mentre la data del recupero non è ancora stata comunicata.

Il PSG aveva chiesto il rinvio poiché la gara con l’attuale seconda in classifica è tra la doppia sfida col Liverpool (8 e 14 aprile) valevole per i quarti di Champions League. La Ligue 1 ha acconsentito nonostante la ferma opposizione del Lens: “(.) In uno spirito di responsabilità e moderazione, il Racing Club de Lens ha informato il Paris Saint-Germain, fin dall’inizio, della sua intenzione di non modificare la data – recitava il duro comunicato del Lens – (.) Ci sembra che si stia diffondendo un sentimento preoccupante quello di un campionato francese che viene gradualmente relegato al ruolo di mera variabile da adattare alle esigenze europee di determinate parti”. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Campionato nel caos, protesta inutile: la Lega rinvia il big match

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