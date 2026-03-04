Dalla bomba immigrazione al terrorismo Il caos in Medioriente ora agita l' Unione

Il conflitto in Medioriente si sta intensificando con l'aumento delle tensioni tra Iran, Israele e Stati Uniti, influenzando anche l'Europa. La guerra in Iran si avvicina all'Italia e al resto dell'Unione, mentre gli attacchi contro la Repubblica Islamica hanno conseguenze che si estendono oltre il breve periodo. La situazione rimane molto complessa e in evoluzione.

La guerra in Iran è molto più vicina all'Italia e all'Europa di quanto si possa immaginare. Le conseguenze dell'attacco di Israele e degli Stati Uniti alla Repubblica Islamica dell'Iran sono profonde non solo nell'immediato ma soprattutto a medio-lungo termine. Anzitutto occorre pensare al rimpatrio delle centinaia di migliaia di europei che si trovano nell'area interessata dal conflitto per motivi personali o di lavoro e, se la guerra dovesse continuare a lungo, potrebbero rientrare in patria anche tante persone che avevano deciso di trasferirsi in Medioriente, in particolare negli Emirati Arabi. C'è poi l'aspetto militare: gli stati europei hanno una cospicua presenza nell'area con contingenti militari e con la missione Aspides di sicurezza marittima dell'Ue nel mar Rosso ideata in risposta agli attacchi degli Houthi. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Dalla bomba immigrazione al terrorismo. Il caos in Medioriente ora agita l'Unione Scandalo Signorini, bomba a Mediaset: salta il Grande Fratello Vip? Caos in azienda, che succede ora?Proprio ieri il mondo della televisione italiana è stato scosso da alcune dichiarazioni destinate a far discutere. Ora è ufficiale: l’Unione Europea smetterà di acquistare gas dalla Russia a partire dal 2027L’Unione Europea ha formalizzato la decisione di interrompere l’acquisto di gas dalla Russia a partire dal 2027.