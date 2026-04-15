Il campo largo resta in piedi | Nello Pizza è il candidato Sindaco

Dopo mesi di discussioni e confronti, il campo largo di Avellino ha ufficializzato la candidatura dell’avvocato Nello Pizza come candidato sindaco alle prossime elezioni amministrative. La decisione arriva dopo un iter che ha coinvolto diverse forze politiche e rappresentanti locali, in un contesto di tensioni e incontri prolungati. La conferma della candidatura segna la conclusione di un percorso condiviso tra le varie anime del campo largo.

Tempo di lettura: 2 minuti Dopo un travaglio durato mesi, e nemmeno indolore, il campo largo di Avellino annuncia la candidatura dell’avvocato Nello Pizza alla carica di Sindaco per le imminenti amministrative. La decisione è stata formalizzata a seguito della direzione provinciale del PD, rinviata a quarantott’ore fa, e per fare in modo che la coalizione non si spaccasse. Il penalista Pizza, segreterio uscente del Pd, ha già guidato la coalizione di centrosinistra in occasione delle amministrative del 201 8 quando però venne sconfitto al ballottaggio dall’avversario del movimento Cinque Stelle Vincenzo Ciampi, sulla scia dell’affermazione nazionale dei pentastellati del periodo, ma dopo appena cinque mesi arrivò una sonora sfiducia.🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Il campo largo resta in piedi: Nello Pizza è il candidato Sindaco Notizie correlate Amministrative ad Avellino, il PD si riunisce oggi per scegliere il candidato sindaco: in pole Nello PizzaIl PD di Avellino si riunisce questa sera, presso la sede della segreteria provinciale di Via Tagliamento, per trovare un accordo decisivo sul nome... Oh Arezzo, il campo largo ha calato l’asso: Ceccarelli candidato sindaco!Oh Arezzo, il campo largo ha calato l’asso: Ceccarelli candidato sindaco! “E ora?”… Ora si ripulisce! Vandali in azione sulla nuova ciclopedonale di... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Il Pd di Petracca serra le fila: resiste Walter Giordano, resta il nodo campo largo. Pizza la soluzione; Ad Avellino il campo largo traballa, il centrodestra non si unisce; Avellino, rinviata la direzione provinciale del PD: Pizza per superare il caos; Nargi candidata sindaco: Non temo sfida con Festa, da sempre metodi contrapposti. SPILLO/ Se neppure il campo largo crede nella sua contromanovraIl cosiddetto campo largo dell’opposizione di centrosinistra ha dato un segno di vita in settimana su un tavolo teoricamente di primo livello come la manovra 2026. Sedici emendamenti – fra i 3.800 ... ilsussidiario.net Il Pd blinda il campo largo: Uniti nelle altre sfide. Ma restano i dubbi di ConteRoma, 30 settembre 2025 – Campo largo al palo nella regione, le Marche, che più di altre in attesa del nuovo turno elettorale, era considerata contendibile. Ma nonostante la sconfitta di Matteo Ricci ... quotidiano.net DIREZIONE PD, ANCORA NESSUNA “FUMATA BIANCA” PER LA NOMINA DEL CANDIDATO SINDACO Mentre la direzione è ancora in corso, il segretario provinciale Marco Santo Alaia ha proposto il nome di Nello Pizza; ad ogni modo, la candidatura di Fra facebook