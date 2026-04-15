Il campetto come scuola di vita | la storia dei playground udinesi e delle loro leggende
A Udine, i playground sono stati per molti ragazzi un luogo di incontro e di scambio, dove il pallone rimbalzava senza bisogno di smartphone o pianificazioni. Le storie di questi campetti raccontano di partite che si svolgevano senza orari prestabiliti e di leggende nate tra amici e sconosciuti. Questi spazi, spesso ricavati in zone urbane, sono stati testimoni di momenti di socializzazione e di crescita, rimasti impressi nella memoria di chi li ha frequentati.
Non c’erano i telefoni cellulari per concordare un’ora, un posto. Ma non servivano appuntamenti: sapevi che a quell’ora, in quel posto, sarebbe rimbalzato un pallone. Per tutto il giorno. Un rimbalzo secco, pieno, riconoscibile a distanza. In America si chiamano playground, da noi campetti. A.🔗 Leggi su Udinetoday.it
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