Il campetto come scuola di vita | la storia dei playground udinesi e delle loro leggende

A Udine, i playground sono stati per molti ragazzi un luogo di incontro e di scambio, dove il pallone rimbalzava senza bisogno di smartphone o pianificazioni. Le storie di questi campetti raccontano di partite che si svolgevano senza orari prestabiliti e di leggende nate tra amici e sconosciuti. Questi spazi, spesso ricavati in zone urbane, sono stati testimoni di momenti di socializzazione e di crescita, rimasti impressi nella memoria di chi li ha frequentati.