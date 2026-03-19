Il 19 marzo si celebra la Festa del Papà, dedicata a San Giuseppe, figura centrale nella tradizione cristiana. San Giuseppe è riconosciuto come padre terreno di Gesù e protettore della Sacra Famiglia. La data di questa ricorrenza è fissata in questa giornata, coinvolgendo milioni di persone in tutto il mondo in omaggi e celebrazioni.

San Giuseppe è una figura cardine della tradizione cristiana, celebrato universalmente il 19 marzo come padre terreno di Gesù e custode della Sacra Famiglia. Sebbene i testi biblici offrano pochi dettagli biografici, il suo ruolo di “uomo giusto” e protettore è fondamentale nei Vangeli di Matteo e Luca, che ne tracciano la discendenza regale dalla casa di Davide. La data della sua festività, stabilita per convenzione come il giorno della sua morte, è diventata nei secoli un simbolo globale che unisce la devozione religiosa alla celebrazione della paternità e della dignità del lavoro. Le sacre scritture presentano Giuseppe come un abitante di Nazaret dedito all’artigianato. 🔗 Leggi su Cultweb.it

© Cultweb.it - Perché la Festa del Papà è il 19 marzo? Vita e leggende di San Giuseppe, il “padre ombra” che ha cambiato la storia

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