Ponte dei Congressi svolta da 300 milioni | nuovo collegamento tra Fiumicino e l’Eur

Il Ponte dei Congressi, con un investimento di 300 milioni di euro, collega Fiumicino all’Eur attraverso un nuovo collegamento. L’opera, che si estende tra il litorale e la zona centrale di Roma, è stata inaugurata il 11 marzo 2026. La struttura si inserisce nel quadro delle infrastrutture in corso di realizzazione nella capitale e nei suoi sobborghi.

Fiumicino, 11 marzo 2026 – Il Ponte dei Congressi ( leggi qui ) è un'opera destinata ad avere un impatto diretto anche su Fiumicino e su tutto l'asse che collega il litorale alla Capitale. Il progetto prevede infatti un nuovo collegamento tra l' autostrada Roma-Fiumicino e il quartiere Eur, con l'obiettivo di alleggerire il traffico in uno dei nodi più congestionati della viabilità romana e rendere più fluido l'accesso verso Roma per chi proviene dall'aeroporto e dal territorio costiero. Secondo quanto comunicato da Anas nel maggio 2025, l'intervento comprende non solo il nuovo ponte, ma anche la viabilità accessoria, la sistemazione delle banchine del Tevere e l'adeguamento del Ponte della Magliana, per un investimento complessivo di circa 300 milioni di euro.