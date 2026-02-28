Nella partita tra Barcellona e Villarreal, terminata con il punteggio di 4-1, Yamal ha segnato una tripletta, la prima in carriera in Liga. La sua prestazione ha attirato l’attenzione, diventando un momento memorabile per il giovane talento del Barcellona. La gara si è svolta oggi, con il giocatore che ha realizzato tre dei quattro gol della squadra catalana.

2026-02-28 19:16:00 Fa notizia quanto pubblicato poco fa sul sito 101greatgoals: È stata la prima tripletta della stella del Barça nella Liga. Il Barcellona si è portato a quattro punti di vantaggio dal Real Madrid in vetta alla Liga grazie alla storica tripletta di Lamine Yamal che ha assicurato la vittoria per 4-1 sul Villarreal. I Blaugrana sarebbero stati fin troppo diffidenti nei confronti della minaccia rappresentata dal Villarreal, avendo perso in casa contro il Sottomarino Giallo in ciascuna delle ultime due stagioni. Ma Yamal ha fatto in modo che una terza sconfitta consecutiva non fosse mai prevista al Camp Nou, con il suo gol di apertura al 28? seguito da uno storditore distintivo quando taglia da destra e trova l’angolo in alto a sinistra. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - Barcellona-Villarreal 4-1: Yamal segna una storica tripletta

Renato Veiga espulso in Villarreal Barcellona: entrata sconsiderata ai danni di Yamal. Follia dell’ex Juventus – FOTOdi Redazione JuventusNews24Renato Veiga espulso in Villarreal Barcellona: entrata sconsiderata ai danni di Yamal.

