Leo, il capitano della squadra Under 17 Élite della Franco Scarioni, guarda il tablet mentre i compagni giocano. Nonostante sia ricoverato da settimane al Niguarda, segue ogni movimento della partita e si lascia andare a un sorriso: “È la vittoria più bella”. La sua presenza, lontano dal campo, testimonia la forza di un ragazzo che non si arrende e qui, in un momento difficile, si gode comunque il momento di gioia con la squadra.

Leonardo, studente del liceo milanese Virgilio, indirizzo Scienze umane, era a Le Constellation di Crans-Montana con i compagni di classe, a Capodanno. Dopo le prime cure ricevute in Svizzera, è stato trasferito a Milano, e oggi sta lentamente sta riconquistando piccoli spazi di autonomia. La settimana scorsa «è uscito dalla terapia intensiva e si trova nel Centro ustioni, qualche miglioramento c’è stato e noi siamo felicissimi», racconta Manuel Gasparro, direttore sportivo della Franco Scarioni. Domenica, grazie a un tablet messo a disposizione dall’ospedale, Leonardo si è collegato alla piattaforma usata dalla società per trasmettere allenamenti e partite. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Crans-Montana, Leo, capitano della squadra, guarda sul tablet i compagni che giocano la partita: «È la vittoria più bella»

