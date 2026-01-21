Bambina potrà finalmente tornare a scuola grazie alla donazione di due organi da parte della madre

Grazie alla generosa donazione di organi da parte della madre, Sofija potrà finalmente tornare a scuola e riprendere una vita più normale. Dopo anni di dialisi e numerosi interventi, la giovane bergamasca affronterà ora i controlli post-operatori a Bergamo, aprendo una nuova fase nel suo percorso di guarigione e recupero.

Sofija resterà a Bergamo per i controlli post-operatori, ma potrà iniziare una vita più regolare. Era in dialisi da quando aveva quattro anni: prima peritoneale, poi emodialisi a giorni alterni, con pesanti limitazioni alla vita quotidiana. L’insorgere di una cirrosi epatica ha escluso l’ipotesi di un trapianto renale isolato, rendendo l’intervento ancora più delicato. L’operazione è stata eseguita all’ospedale Papa Giovanni XXIII, dopo l’arrivo della bambina e del padre dalla Serbia, su richiesta del Ministero della Salute serbo. Il padre racconta il cambiamento: “Ha appetito, gioca, non si stanca più come prima.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Leggi anche: Bambina sottoposta a esportazione dell’emisfero destro del cervello, finalmente potrà andare a scuola. La sua storia

Dona due organi alla figlia con una malattia rara, la storia del papà a Bergamo e l’operazione mai fatta prima in Italia: come sta la bambina di 7 anniUn papà di Bergamo ha deciso di donare due organi alla sua bambina di sette anni, Sofia, affetta da una malattia rara.

