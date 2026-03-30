Mobilità docenti e ATA 2026 le info utili per compilare senza errori l’istanza QUESTION TIME con Varengo Cisl Scuola LIVE Lunedì 30 marzo alle 17 | 30

È aperto il periodo per l'invio delle domande di mobilità 2026 per docenti e personale ATA. Lunedì 30 marzo alle 17:30 si terrà un question time in diretta con il rappresentante della Cisl Scuola. Durante l'evento saranno fornite informazioni pratiche per compilare correttamente l’istanza e evitare errori. La procedura di presentazione delle richieste è già attiva e resta aperta fino a una data da comunicare.

È iniziato il periodo per l’inoltro della domanda in relazione alla mobilità del personale docente e per gli ATA. Per gli insegnanti c’è tempo fino al 2 aprile, mentre, per gli ATA, la scadenza è fissata per il 13 aprile. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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