Dongmo bronzo tricolore La Sef Stamura esulta
Franca Dongmo conquista il bronzo ai Campionati italiani indoor, una medaglia che rafforza il successo delle Marche. La gara si è svolta a Milano, dove l’atleta della Sef Stamura ha dimostrato tutta la sua determinazione, superando gli avversari nelle ultime misure.
Ancora un bronzo tricolore per Franca Dongmo. Le Marche di nuovo sul podio nella seconda giornata dei Campionati italiani allievi indoor. Al PalaCasali di Ancona, di fronte al suo pubblico, nel triplo è terza Dongmo nella rassegna tricolore under 18. Si ripete la saltatrice della Sef Stamura Ancona che atterra sul terzo posto con 12.37 realizzando la seconda misura in carriera, vicina al personale della scorsa stagione di 12.48 nonostante l’infortunio alla schiena che l’ha condizionata negli ultimi mesi. Una bella conferma per l’atleta dorica, 17 anni ancora da compiere e allenata da Stefano Luconi, lo stesso coach di Omodia, già campionessa italiana cadette due anni fa. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
