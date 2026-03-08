Sci di fondo Mondiali Junior | bronzo azzurro nella staffetta mista a Lillehammer quarta medaglia per l’Italia

Durante i Campionati Mondiali Junior di sci di fondo a Lillehammer, l’Italia ha conquistato la medaglia di bronzo nella staffetta mista. La squadra composta da Milani, Pinzani, Pedranzini e Cagnati ha completato la gara salendo sul terzo gradino del podio, segnando così la quarta medaglia consecutiva per il paese in questa competizione.

Milani, Pinzani, Pedranzini e Cagnati salgono sul terzo gradino del podio per il quarto anno consecutivo. Norvegia prima, Francia seconda. L’Italia chiude la rassegna juniores con quattro Medaglie. La storia si ripete, e stavolta sulle nevi di Lillehammer, città olimpica del 1994. L’Italia conquista il bronzo nella staffetta mista 4×5 km ai Campionati Mondiali Juniores di sci di fondo, confermando un risultato che ormai è diventato una tradizione: dopo i terzi posti di Whistler 2023, Planica 2024 e Schilpario 2025, Marco Pinzani, Caterina Milani, Daniel Pedranzini e Vanessa Cagnati salgono ancora sul podio, sempre al terzo posto, per il quarto anno di fila. 🔗 Leggi su Sportface.it Sci di fondo: Federico Pozzi bronzo nella sprint d’apertura dei Mondiali junior a LillehammerSi sono aperti quest’oggi i Mondiali junior di sci di fondo in quel di Lillehammer, Norvegia. Milano Cortina, Italia medaglia di bronzo nella staffetta maschile dello sci di fondoVent'anni dopo lo storico oro dei Giochi di Torino 2006, l’Italia torna sul podio nella staffetta maschile dello sci di fondo. Tutto quello che riguarda Sci di fondo Mondiali Junior bronzo.... Temi più discussi: Pedranzini d’argento nella 10 km TC dei Mondiali Junior di Lillehammer, solo il norvegese Strand supera l’azzurro; Sci di fondo, Marco Pinzani argento ai mondiali juniores di Lillehammer; Sci di fondo – Iniziano i Mondiali juniores a Lillehammer: le startlist delle sprint; LIVE Sci di fondo, Sprint TL Falun 2026 in DIRETTA: vincono Klaebo e Svahn, Italia assente. Sci di fondo, Gabriele Matli fuori dalla top ten nella 10 km tc dei Mondiali U23Proseguono i Mondiali Under 23 2026 di sci di fondo, in corso a Lillehammer, in Norvegia: in casa Italia nella 10 km in tecnica classica Gabriele Matli è ... oasport.it LIVE Sci di fondo, 10 km tc Lahti 2026 in DIRETTA: iniziata la gara femminile!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10:37 Partita la prima norge Karoline Groetting. 10:36 Passa ai 1.1km Svahn ed ha 81 di margine sulla francese ... oasport.it Dopo l'opening di Ruka, la CdM di sci di fondo torna sulle nevi finniche. A Lahti, sabato 7 marzo, andrà in scena la sprint a skating, dove il padrone del circuito è favoritissimo e ha nel mirino il record assoluto di vittorie in coppa negli sport olimpici invernali. Per - facebook.com facebook Campionati Mondiali juniores di SCI di FONDO - Lillehammer (Norvegia) - Daniel Pedranzini conquista la medaglia d’argento nella 10 km a tecnica classica! Bene anche Marco Pinzani, già argento nella 20 km, che oggi chiude settimo. #NoiconVoi x.com