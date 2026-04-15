Il 20 aprile riparte il cantiere della Gamec | 15 mesi per il completamento

Il cantiere della Gamec riprenderà il 20 aprile, con un periodo di lavori che durerà circa quindici mesi. L’area sarà consegnata al consorzio che si è posizionato al secondo posto nella gara d’appalto prevista. La ripresa dei lavori segna una fase importante per il progetto, che era stato interrotto in precedenza. La ripresa è stata comunicata ufficialmente e riguarda un’area specifica coinvolta nei lavori.

L’UFFICIALITÀ. L’area verrà consegnata al consorzio classificato al secondo posto della gara d’appalto originaria. Ripartono i lavori della nuova Gamec, nell’ex palazzetto dello sport a Bergamo. L’area di cantiere verrà consegnata alla nuova impresa incaricata lunedì 20 aprile, data da cui decorrono i 15 mesi contrattualmente previsti per il completamento dell’opera. Un momento atteso dopo le complicazioni dei mesi scorsi: il Comune aveva avviato il 19 dicembre 2025 la procedura di richiesta di risoluzione del contratto con il precedente appaltatore, a causa di inadempimenti e ritardi operativi. Procedura che aveva ottenuto parere favorevole con la possibilità di scorrere la graduatoria della gara originaria.🔗 Leggi su Ecodibergamo.it © Ecodibergamo.it - Il 20 aprile riparte il cantiere della Gamec: 15 mesi per il completamento Notizie correlate Il cantiere del collettore fognario fermo da mesi: "Situazione allarmante, tempi certi per il completamento dell'opera"Lo dicono i consiglieri del M5S, Randazzo e Dentici, denunciando ritardi e criticità, a partire dal crollo parziale in via Cappuccini. Ispezione antimafia al cantiere per il completamento della superstradaOperazione che rientra nella sottoscrizione del Protocollo di legalità firmato nel 2023 tra Prefettura, Anas e commissario straordinario per l'opera...