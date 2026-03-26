Ispezione antimafia al cantiere per il completamento della superstrada

Nella mattina di oggi 26 marzo è stata effettuata un’ispezione antimafia presso il cantiere della superstrada SS 675 Umbro Laziale a Vetralla. I lavori riguardano il primo stralcio della tratta che collega Monte Romano a Civitavecchia. L’intervento si è svolto nell’area di Vetralla, dove sono in corso le operazioni di completamento del progetto stradale.

Operazione che rientra nella sottoscrizione del Protocollo di legalità firmato nel 2023 tra Prefettura, Anas e commissario straordinario per l'opera Per l'intervento è stato firmato un Protocollo di legalità sottoscritto nel 2023 tra Anas spa, Prefettura di Viterbo e il commissario straordinario per il completamento della superstrada. L’iniziativa è stata disposta dal prefetto di Viterbo, Sergio Pomponio, nell’ambito delle attività di vigilanza a tutela della legalità e della trasparenza nei lavori pubblici, con l’obiettivo di prevenire possibili infiltrazioni della criminalità organizzata. Le operazioni sono state condotte dal... 🔗 Leggi su Viterbotoday.it © Viterbotoday.it - Ispezione antimafia al cantiere per il completamento della superstrada Articoli correlati Aperto il cantiere per il completamento dei lavori nel teatro Michetti [FOTO]Sono stati avviati i lavori di completamento del teatro Michetti interessato già negli anni scorsi di un intervento di completa ristrutturazione. Psbo, al via il completamento della Dorsale Sud. Per i lavori cambia la viabilitàAl via da lunedì 9 marzo i lavori per la realizzazione della “Dorsale Sud Rimini – Completamento interventi 1° e 2° stralcio”, un’opera inserita nel... Una selezione di notizie su Ispezione antimafia Temi più discussi: Tavolo Tecnico permanente controllo legalità nei cantieri del cratere.; Bagnoli, sicurezza e legalità: Così blindiamo i cantieri; Bagnoli: firmato protocollo di Legalità per ex area industriale; Stazione dei treni, nuovo aggiornamento di Rfi: Fine lavori entro giugno 2026. Ispezione della Direzione Investigativa Antimafia al cantiere della stazione ferroviaria di TrevisoUn’operazione interforze coordinata dalla DIA, la direzione investigativa antimafia, e dai funzionari dell’Ispettorato del Lavoro con il supporto di Carabinieri e agenti di Polizia. Tre ore di ... rainews.it Opere strategiche a Genova, l’Antimafia nei cantieri. Nessuna infiltrazione grazie ai protocolliGenova – Nove controlli antimafia nei grandi cantieri della provincia Genova, nessuna infiltrazione della criminalità organizzata riscontrata o certificata. «Dobbiamo finire ancora alcune verifiche ... ilsecoloxix.it TeleRama. . Visita ufficiale della Commissione parlamentare Antimafia in Puglia. Prima tappa questa mattina a Bari, prima del trasferimento a Lecce per l'incontro nel pomeriggio in Prefettura. Venerdì mattina appuntamento a Brindisi. Tema caldo saranno le in - facebook.com facebook La Garante Russo: «Antimafia penitenziaria, più controlli e strategia condivisa contro le infiltrazioni criminali intramurarie» x.com