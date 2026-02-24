L’OraSì si lecca le ferite Dron e Naoni a rischio

Il tentativo di Feliciangeli ha colpito il ferro, causando la sconfitta dell’OraSì. La squadra avrebbe potuto conquistare due punti importanti, ma la palla non è entrata. Questa occasione mancata ha portato alla terza sconfitta di fila e ha fatto scivolare l’ultima posizione in classifica. La squadra deve ora affrontare le prossime partite con determinazione, sperando in una svolta. La stagione resta difficile e intensa.

Questione di centimetri e di fortuna. Se il pallone di Feliciangeli fosse entrato, l’ OraSì avrebbe conquistato due punti d’oro, e invece, il ferro colpito, ha portato alla terza sconfitta consecutiva e ad un nuovo passo indietro in classifica. I tifosi possono però stare tranquilli: salvo incredibili crolli, Ravenna non scivolerà nei playout, anche se nei social regna il ‘pessimismo cosmico’ e si parla di salvezza, ma è chiaro che bisogna rialzare la testa il prima possibile, anche se con Casoria la squadra ha lottato per quaranta minuti. Certamente ha piovuto anche sul bagnato, perché hanno inciso parecchio gli infortuni di Dron e Naoni, messi ko dal riacutizzarsi dei problemi fisici dei mesi scorsi (ginocchio per il capitano e spalla per la guardia), che li hanno messi fuori dalla partita e che probabilmente li terranno fuori anche per la difficilissima trasferta a San Severo di domenica, proibitiva anche al completo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

