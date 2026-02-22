Ieri in Campania | la morte del piccolo Domenico una tragedia che ha commosso l’Italia

La morte di Domenico, un bambino di cinque anni, ha sconvolto Taurano dopo un incidente domestico che si è verificato durante una festa di famiglia. La tragedia ha attirato l’attenzione di molti, perché il piccolo si trovava nella casa dei nonni quando è avvenuto l’incidente. La comunità locale si stringe intorno alla famiglia, mentre le autorità hanno avviato le indagini. La vicenda ha lasciato un senso di vuoto tra gli abitanti.

Tempo di lettura: 2 minuti Le notizie principali in Campania di sabato 21 febbraio 2026. Avellino – Taurano si è risvegliata immersa in un silenzio irreale, spezzato solo dalla notizia che nessuno avrebbe mai voluto ricevere. Alle 9:20 di questa mattina, il cuore del piccolo Domenico ha smesso di battere, lasciando nel profondo sconforto non solo la comunità del Vallo di Lauro, ma l'Italia intera che aveva seguito con speranza la sua vicenda. (LEGGI QUI) Benevento – La politica, a volte, somiglia più a un matrimonio che a una partita a scacchi. O ci credi davvero, oppure alla prima tempesta salta tutto. Il piccolo Domenico non ce l'ha fatta: la sua, una morte quasi annunciataIl bambino di due anni, Domenico, è morto a causa di un grave errore medico che ha compromesso le sue poche speranze di guarigione. Dolore e cordoglio per la tragedia del piccolo DomenicoIl gruppo del Partito Democratico in Consiglio Regionale della Campania manifesta dolore per la perdita del piccolo Domenico, causata da un incidente che ha sconvolto la comunità.