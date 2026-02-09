Ieri mattina si sono verificati abusi in un asilo nel Sannio. Un’operatrice ha deciso di denunciare quanto accaduto, spiegando la sua versione dei fatti. La vicenda ha scosso la comunità locale e ora la polizia indaga per fare chiarezza sulla situazione.

Tempo di lettura: 2 minuti Le notizie principali in Campania di domenica 8 febbraio 2026. Avellino – Il Monza batte l’ Avellino 2-1 al termine di una gara che i lupi avevano saputo interpretare con ordine e personalità per oltre un’ora, salvo poi smarrirsi nella fase decisiva del match. Nel primo tempo i brianzoli fanno la partita, ma trovano sulla loro strada un Daffara monumentale, decisivo su Colpani e Mota. L’Avellino soffre ma non rinuncia a colpire, rendendosi pericoloso con Biasci e Patierno e chiudendo all’intervallo sullo 0-0 con più di un rimpianto. ( LEGGI QUI ) Benevento – Dopo le numerose richieste di dichiarazioni da parte dei media, l’operatrice del Servizio Civile che ha denunciato presunti abusi e violenze in un asilo ha deciso di chiarire pubblicamente la propria posizione, spiegando le ragioni della scelta di non rilasciare interviste. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Ieri in Campania: abusi all’asilo nel Sannio, l’operatrice che ha denunciato spiega la sua posizione

Approfondimenti su Campania Asilo

Un’operatrice dell’asilo di Benevento ha scritto una lettera che sta facendo molto discutere.

Dopo settimane di silenzio, la giovane operatrice del Servizio Civile che ha denunciato gli abusi all’asilo decide finalmente di parlare.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su Campania Asilo

Argomenti discussi: Quattro Passi di Nerano, ecco perché sono scattati i sigilli all'unico tre stelle del Sud. Le accuse: sostituito un uliveto, ricoprendo di cemento una zona a rischio idrogeologico; Variazioni essenziali e vincolo paesaggistico: quando ogni difformità equivale ad abuso totale; Coppia arrestata a Pordenone per abusi sulla nipote. Consumati dieci anni fa; Carabinieri forestali in Campania: il bilancio operativo del 2025. In Cilento lotta agli abusi edilizi.

Carabinieri forestali in Campania: il bilancio operativo del 2025. In Cilento lotta agli abusi ediliziI Carabinieri forestali della Campania presentano i dati 2025: oltre 73mila controlli, 27 arresti e 3 milioni di euro in sanzioni contro roghi e abusivismo. infocilento.it

Ieri sera il Presidente del CRA Campania Stefano Pagano, accompagnato dai Componenti Giovanni Colella, Giovanni Sasso, Gianpiero Miele, Giovanni Russo e Fabrizio Andolfo, ha fatto visita alla Sezione AIA di Nola, suggellando un importante momento facebook