Ieri in Campania | abusi all’asilo nel Sannio l’operatrice che ha denunciato spiega la sua posizione

Ieri mattina si sono verificati abusi in un asilo nel Sannio. Un’operatrice ha deciso di denunciare quanto accaduto, spiegando la sua versione dei fatti. La vicenda ha scosso la comunità locale e ora la polizia indaga per fare chiarezza sulla situazione.

Tempo di lettura: 2 minuti Le notizie principali in Campania di  domenica 8   febbraio 2026. Avellino – Il  Monza  batte l’ Avellino 2-1 al termine di una gara che i lupi avevano saputo interpretare con ordine e personalità per oltre un’ora, salvo poi smarrirsi nella fase decisiva del match. Nel primo tempo i brianzoli fanno la partita, ma trovano sulla loro strada un Daffara monumentale, decisivo su Colpani e Mota. L’Avellino soffre ma non rinuncia a colpire, rendendosi pericoloso con Biasci e Patierno e chiudendo all’intervallo sullo 0-0 con più di un rimpianto.  ( LEGGI QUI ) Benevento – Dopo le numerose richieste di dichiarazioni da parte dei media,  l’operatrice del Servizio Civile che ha denunciato presunti abusi e violenze in un asilo ha deciso di chiarire pubblicamente la propria posizione, spiegando le ragioni della scelta di non rilasciare interviste. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

“Ve l’avevo promesso che vi avrei protetto”: la lettere dell’operatrice che ha denunciato le violenze nell’asilo

Un’operatrice dell’asilo di Benevento ha scritto una lettera che sta facendo molto discutere.

“Non cerco fama, solo giustizia per i bambini”: l’appello della giovane che ha denunciato gli abusi all’asilo

Dopo settimane di silenzio, la giovane operatrice del Servizio Civile che ha denunciato gli abusi all’asilo decide finalmente di parlare.

